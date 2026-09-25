Papa Leone in Francia: "Fermare la corsa agli armamenti"

Leone XIV è arrivato in Francia, accolto dal presidente Emmanuel Macron e dalla premier dame, Brigitte. Un viaggio articolato in tre tappe: oltre a Parigi, il Pontefice visiterà Lourdes e Metz. Al centro della visita, il tema della pace. Secondo Leone XIV, la Francia, forte della sua storia e del suo prestigio internazionale, può svolgere un ruolo decisivo nella costruzione di una "pace disarmata e disarmante". Un appello che si accompagna alla richiesta di fermare la corsa agli armamenti nucleari. Il Pontefice è intervenuto anche sul tema del fine vita, dopo la promulgazione, un mese fa, della legge francese sul cosiddetto aiuto a morire. Un tema sul quale Leone XIV ha ribadito la posizione della Chiesa: "Non si può offrire una morte programmata", ha affermato. Poi Leone XIV ha presieduto i Vespri a Notre-Dame, la cattedrale simbolo di Parigi tornata a splendere dopo il devastante incendio del 2019, anche grazie all'impegno delle istituzioni francesi e del presidente Macron. In serata, il momento dedicato ai giovani: la veglia di preghiera allo Stade de France.