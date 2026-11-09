Folla oceanica per il pontefice

Papa Leone in Argentina, oltre 2 milioni per la messa a Buenos Aires

Presente anche il presidente Javier Milei. Il pontefice ha ricordato il defunto papa Francesco nella sua omelia

di Fabio Marchese Ragona
09 Nov 2026 - 18:48
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