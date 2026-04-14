Papa Leone in Algeria sulle orme di Sant'Agostino

Visibilmente commosso, papa Leone prega dopo aver deposto una corona di fiori in memoria di Sant'Agostino. Siamo nell'antica Ippona, oggi Annaba, in Algeria: il pontefice continua il suo pellegrinaggio sulle orme del santo vescovo, uno dei più importanti padri della chiesa e padre del suo ordine religioso di appartenenza. Prevost pianta un albero di ulivo come segno di pace e di speranza.