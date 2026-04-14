la missione apostolica in Africa

Papa Leone in Algeria sulle orme di Sant'Agostino

Continua la missione in Africa del pontefice

di Fabio Marchese Ragona
14 Apr 2026 - 18:55
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Visibilmente commosso, papa Leone prega dopo aver deposto una corona di fiori in memoria di Sant'Agostino. Siamo nell'antica Ippona, oggi Annaba, in Algeria: il pontefice continua il suo pellegrinaggio sulle orme del santo vescovo, uno dei più importanti padri della chiesa e padre del suo ordine religioso di appartenenza. Prevost pianta un albero di ulivo come segno di pace e di speranza.

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