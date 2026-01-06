Logo Tgcom24
Concluso il Giubileo della speranza

Papa Leone chiude la Porta Santa

Verrà riaperta nel 2033 per celebrare la resurrezione di Gesù Cristo

di Fabio Marchese Ragona
06 Gen 2026 - 18:59
01:33 
giubileo
papa leone xiv