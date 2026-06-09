Papa Leone a Barcellona: appello all'unità e la "sorpresa" in cabina di pilotaggio

Papa Leone XIV è arrivato a Barcellona per la seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Durante il volo ha sorpreso l'equipaggio raggiungendo la cabina di pilotaggio per salutare i piloti che hanno scortato l'aereo papale. Il Pontefice ha lanciato un messaggio di pace e riconciliazione, invitando a superare divisioni e polarizzazioni. Le sue prime parole sono state pronunciate in catalano. Il Pontefice visiterà la Sagrada Familia nel giorno del centenario della morte dell'architetto spagnolo Antoni Gaudì.

