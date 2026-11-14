MESSA SOLENNE A 2mila metri di altezza

Papa Leone arriva in elicottero a Santa Cruz

Il pontefice era"partito dalla Base Aerea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo

14 Nov 2026 - 16:22
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Il Papa è arrivato a Santa Cruz de Succhabamba, nelle Ande peruviane, a oltre 2.000 metri di altezza. Qui il Pontefice presiede la solenne messa.

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