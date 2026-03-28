Papa Leone al Palazzo del Principe di Monaco

Papa Leone XIV è giunto al Palazzo del Principe per la visita di cortesia al principe Alberto II di Monaco. All'esterno del Palazzo una numerosa folla di persone attende l'uscita dal balcone del Pontefice e del Principe che avverrà al termine dell'incontro tra i due. Il Papa successivamente firmerà il Libro d'Onore nel Salon des Glaces e, dopo la presentazione della famiglia nella Salle des Gardes, il Papa e il principe scenderanno nel Cortile d'Onore. Il principe mostrerà i due affreschi della facciata raffiguranti la visita di Papa Paolo III nel 1538 e il passaggio della salma di Papa Pio VI nel 1802. Infine, entrambi entreranno nella cappella per un momento di raccoglimento.