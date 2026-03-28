Papa Leone a Monaco: accolto da Alberto e Charlene in bianco

Partito dall'Eliporto di Città del Vaticano alle ore 7:22, a bordo di un elicottero, dopo circa 1 ora e 45 minuti di volo, Papa Leone XIV è atterrato nel Principato di Monaco per il suo secondo Viaggio Apostolico dopo quello in Turchia-Libano tra novembre e dicembre 2025. Al suo arrivo il Pontefice è stato accolto dalle campane a festa, da 21 colpi di cannone e da Alberto di Monaco e dalla Principessa Charlene vestita di bianco. Alla principessa, infatti, è concesso dal protocollo vaticano il "privilegio del bianco" che permette a sovrane e consorti cattoliche di indossare abiti bianchi, anziché il tradizionale nero, al cospetto del Pontefice. Charlene indossava un abito lungo e un soprabito anch'esso bianco. Al Palazzo, nel Salone de Famille l'incontro privato, seguito dallo scambio dei doni e dalle foto ufficiali. Il Papa, poi, si affaccerà con il Principe dal balcone del Palazzo per un saluto alla popolazione.