Ultima tappa del tour in Francia

Papa Leone a Metz: l'appello "a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace"

Il Pontefice ha scelto la città per rendere omaggio anche a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione europea

di Fabio Marchese Ragona
28 Set 2026 - 12:35
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Papa Leone ha raggiunto Metz, città storica, crocevia nel cuore del continente europeo. Ultima tappa del suo viaggio in Francia, per rendere omaggio anche a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione europea. Nel centro congressi che porta il suo nome, Prevost partecipa a un incontro interreligioso. Invocare il nome di dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome, dice nel suo discorso. Le religioni devono disarmare i cuori e le parole, alle radici dell’Europa, per la pace e l'unità è il titolo del secondo appuntamento della mattinata a cui ha partecipato il Pontefice.

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