Papa Leone a Metz: l'appello "a sacrificare alcune posizioni per il bene superiore della pace"
Il Pontefice ha scelto la città per rendere omaggio anche a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione europeadi Fabio Marchese Ragona
Papa Leone ha raggiunto Metz, città storica, crocevia nel cuore del continente europeo. Ultima tappa del suo viaggio in Francia, per rendere omaggio anche a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Unione europea. Nel centro congressi che porta il suo nome, Prevost partecipa a un incontro interreligioso. Invocare il nome di dio per legittimare la violenza o l'oppressione costituisce una profanazione di questo nome, dice nel suo discorso. Le religioni devono disarmare i cuori e le parole, alle radici dell’Europa, per la pace e l'unità è il titolo del secondo appuntamento della mattinata a cui ha partecipato il Pontefice.