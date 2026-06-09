Papa Leone a Barcellona, la preghiera in Cattedrale in catalano: "Diffondere solidarietà"

Papa Leone XIV è giunto a Barcellona nel suo viaggio apostolico in Spagna. Nella Cattedrale della Santa Croce e Sant'Eulalia, sede dell'Arcidiocesi di Barcellona, il primo appuntamento pubblico in terra catalana. Ad accoglierlo migliaia di fedeli che hanno invaso la piazza antistante mentre le campane suonavano a festa. Qui il pontefice ha pronunciato il suo primo discorso, esordendo con parole in catalano, e ha presieduto la preghiera dell'Ora Media.