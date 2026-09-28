Papa in Francia, l'appello all'Europa: "Sempre più barbare le relazioni umane e tra Stati"

Papa Leone saluta la Francia e ben prima di ogni bilancio c'è già chi parla di grande successo. I numeri sono chiari: 800mila persone alla messa di Parigi, 150mila a quella di Lourdes. Le aspettative erano ben più modeste: dopotutto, in un Paese laico, dove la religione diventa sempre meno influente, nessuno si aspettava una partecipazione così massiccia da parte dei fedeli. Ultima tappa del viaggio, Metz. Nell'omelia il Pontefice è tornato a ribadire il carattere sacro e inviolabile della vita umana, in tutte le sue fasi e in ogni circostanza. Tema, questo, che Leone ha ripetuto quasi in tutti i suoi discorsi, consapevole di trovarsi in un Paese dove aborto e fine vita sono regolati dallo Stato.