Paolo Zampolli parla a Tgcom24 dopo la rimozione come inviato speciale Usa: "Con Trump non è successo nulla. Ci siamo sentiti, io voglio fare business"

"Si doveva decidere cosa fare. Io di fare l'ambasciatore in un altro Paese no. Io voglio fare business, quello che ho fatto per l'amministrazione è stato business, ho chiuso tantissimi accordi - ha raccontato -. Il presidente mi ha chiesto cosa vuoi fare? Ho detto non lo so, mi ha detto perché non fai business, che sei bravo a farlo. Gli ho detto: hai ragione".