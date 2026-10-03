Il disco della "ripartenza"

Paola Turci, ecco il nuovo album "Amore a dismisura"

Tracce scritte e musicate di getto, una riflessione lucida sulle tante sfaccettature di un sentimento

di Marta Vittadini
03 Ott 2026 - 19:28
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