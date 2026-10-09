Terremoto di magnitudo 7.6

Panama, un hotel a"Penonomé completamente collassato dopo la scossa

Il sisma ha colpito duramente anche il capoluogo della provincia di Coclé

09 Ott 2026 - 22:16
00:05 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
panama
terremoto
video evidenza