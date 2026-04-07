Panama, esplosione vicino al ponte delle Americhe

Un’enorme esplosione ha scosso l’area di La Boca, a Balboa, nei pressi del ponte delle Americhe. Una palla di fuoco e dense colonne di fumo nero si sono alzate vicino a un terminale di carburante, costringendo alla chiusura immediata del traffico. Le fiamme, sviluppatesi sotto il ponte, hanno fatto temere per la stabilità della struttura, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per contenere l’incendio ed evitare ulteriori propagazioni.