Pasqua, a Palermo si respira profumo di festa anche a tavola

A Palermo il pranzo è molto più di un semplice appuntamento a tavola. Nelle cucine palermitane si lavora fin dal mattino presto per preparare i piatti della tradizione: fuochi accessi, sughi che bollono lentamente. Gli immancabili anelletti al forno dominano la scena: pasta, ragù, melanzane fritte e quel profumo che invade tutto. Immancabili le colombe e le uova di cioccolato, amate non solo dai più piccoli. Ma sulle tavole dolce simbolo di festa è la cassata siciliana, protagonista insieme ai cannoli.