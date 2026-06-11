il dolce siciliano

A Palermo è già estate: trionfano granite e brioche col "tuppo"

Il"simbolo della bella stagione conquista turisti e palermitani

di Federica Terrana
11 Giu 2026 - 22:17
01:28 
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