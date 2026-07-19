A Palermo l'apecar diventa piscina itinerante: la trovata di un tiktoker

Un profilo social irriverente e colorato quello dello"Sciccoso di Palermo" che conquista il web con la sua ultima trovata: un camioncino con ribalta viene trasformato in un'oasi di freschezza in questi giorni caratterizzati dalle temperature roventi. Avvistata per le strade del capoluogo siciliano, la sua piscina itinerante lo accoglie mentre con tanto di costume e braccioli con un amico, sorseggia a mollo una bibita. Sconfiggere la calura insopportabile diventa possibile con un pizzico di ingegno e tanta ironia.