Palazzo Chigi, smartworking ridotto a un giorno
Protesta immediata dei dipendenti: personale verso lo sciopero. Attivato il tentativo di conciliazionedi Giulia Ronchi
La Presidenza del Consiglio taglia da due a uno i giorni settimanali di lavoro da remoto, senza un confronto preventivo secondo i rappresentanti dei lavoratori. Dopo l’espansione durante la pandemia e il successivo dibattito sulla sua applicazione, la decisione riapre il fronte tra flessibilità e controllo organizzativo, con il timore di possibili ripercussioni su altri settori del pubblico impiego.