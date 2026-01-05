Logo Tgcom24
Mondo
Le minacce di Donald Trump

I Paesi che tremano dopo il blitz in Venezuela

"Anche la Colombia è molto malata. Gestita da un uomo malato che ama produrre cocaina e venderla agli Stati Uniti","dice il presidente americanoì

di Francesca Canto
05 Gen 2026 - 13:23
