difficile muoversi in centro

Overtourism, Positano presa d'assalto durante il ponte del 1° maggio

Locali e negozi con file interminabili di clienti all'esterno, mentre cresce l'irritazione dei residenti

02 Mag 2026 - 14:22
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