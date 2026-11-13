Outlook Down, Microsoft: la situazione resta variabile, estesa a 48 ore la finestra per tornare alla normalità
Il gigante high-tech alle prese con un'emergenza tale da dover smentire l'ipotesi di un attacco hackerdi Isabella Josca
Continua su scala globale, dagli Stati Uniti all'Asia, ma è in miglioramento il blocco informatico che sta colpendo dalla serata di giovedì 12 novembre i servizi di Microsoft, provocando disagi. Tramite X, l'azienda ha fatto sapere che "le azioni di ripristino sono in corso su tutta l'infrastruttura interessata e stanno procedendo in fasi. Stiamo osservando miglioramenti incrementali in diversi carichi di lavoro, ma lo stato di salute del servizio rimane variabile e la capacità non è ancora tornata completamente ai livelli base".