AIRBNB

Ostuni, a 25 anni Fabio ha trovato la sua strada in un trullo

Con il Trullo Luceri ha vinto il premio Miglior host emergente, la categoria che debutta quest'anno ai Maestri dell'Accoglienza 2026 di Airbnb.

04 Nov 2026 - 11:25
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