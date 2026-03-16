Oscar 2026, manifestazione sul caso Epstein fuori dal Dolby Theater
Decine di persone tentavano di bloccare il traffico di Los Angeles durante la cerimonia della consegna delle statuette
Durante la cerimonia degli Oscar, decine di manifestanti si sono riuniti per manifestare riguardo al caso Epstein. Alcuni si siedono in strada per tentare di bloccare il traffico e vengono trascinati sul marciapiede dalla polizia di Los Angeles, mentre altri intonano cori o espongono cartelli che invitano al rilascio di tutti i file sul caso Epstein, il finanziere morto in carcere nell'agosto del 2019 con l'accusa di traffico internazionale di minori e abusi sessuali.