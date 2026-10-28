Orgosolo, perquisizione della Polizia porta alla scoperta di un arsenale

La Polizia di Stato ha dato esecuzione a diversi decreti di perquisizione nei confronti di 8 soggetti residenti tra Orgosolo e Nuoro. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati e sequestrati: 6 fucili da caccia, di cui 3 semiautomatici, tutti con matricola abrasa; 10 candelotti di dinamite ad alto potenziale distruttivo; 8 detonatori; 1 kg di cocaina; 12 kg di marijuana; 5000 euro in contanti.