anche 13 kg di droga

Orgosolo, perquisizione della Polizia porta alla scoperta di un arsenale

L'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Nuoro"aveva come oggetto un traffico di armi e cocaina

28 Ott 2026 - 10:42
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La Polizia di Stato ha dato esecuzione a diversi decreti di perquisizione nei confronti di 8 soggetti residenti tra Orgosolo e Nuoro. Nel corso delle perquisizioni sono stati trovati e sequestrati: 6 fucili da caccia, di cui 3 semiautomatici, tutti con matricola abrasa; 10 candelotti di dinamite ad alto potenziale distruttivo; 8 detonatori; 1 kg di cocaina; 12 kg di marijuana; 5000 euro in contanti. 

Un noto pregiudicato di Orgosolo è stato arrestato e sono state denunciate a piede libero altre 7 persone, residenti tra Nuoro e Orgosolo.

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