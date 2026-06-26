Tgcom24 Ore per te: Milano, un cucù rosso diventa il palcoscenico dell'evento che celebra la nuova campagna E.ON

E.ON Italia presenta "È l'ora per te", la nuova campagna che promuove un utilizzo più semplice e consapevole dell'energia domestica. Al centro dell'iniziativa c'è l'offerta "E.ON Ore per Te", che prevede tre ore al giorno in cui i clienti possono dedicarsi liberamente a ciò che più desiderano e che più amano, risparmiando sull'energia. La campagna è stata celebrata il 23 giugno a Milano con un evento spettacolare alla Fondazione Riccardo Catella, culminato in una performance live di Noemi...