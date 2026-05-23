Speciale Guerra in Iran
CRISI IN MEDIORIENTE

Ore concitate nei negoziati Usa-Iran

Trump valuta un accordo o un nuovo attacco: "Situazione 50 e 50"

di Isabella Josca
23 Mag 2026 - 19:03
01:32 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
guerra iran