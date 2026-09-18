Opere d'arte e fossili tornano a casa: gli Stati Uniti restituiscono diversi reperti alla Cina
Secondo l'ambasciata cinese a Washington, i reperti sono stati consegnati tramite il programma per i beni culturali"dell'Ufficio investigativo della Sicurezza Interna Usa
Gli Stati Uniti hanno restituito due lotti di 64 reperti culturali, opere d’arte e fossili paleontologici cinesi, tra cui una statua di Bodhisattva proveniente dalle Grotte di Tianlongshan, nella provincia dello Shanxi, nel nord della Cina, che era stata saccheggiata e si era persa all’estero oltre un secolo fa. Secondo l’ambasciata cinese a Washington i reperti restituiti sono stati consegnati tramite il Programma per i beni culturali, l’arte e le antichità dell’Ufficio investigativo della Sicurezza Interna degli Stati Uniti (Homeland Security Investigations).
L’ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Xie Feng, ha affermato che la restituzione rappresenta il risultato di anni di stretta collaborazione tra le autorità cinesi e statunitensi competenti in materia di patrimonio culturale. Altri oggetti restituiti, tra cui statuette in ceramica, sculture in pietra e fossili, rivestono un notevole valore storico, culturale e scientifico. Xie ha dichiarato che la consegna costituisce sia un importante risultato della cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti tra Cina e Stati Uniti, sia una pietra miliare nella tutela del patrimonio culturale.
Nel 2009 la Cina e gli Stati Uniti hanno firmato un memorandum d’intesa intergovernativo sulla prevenzione dell’importazione illegale di reperti culturali cinesi negli Stati Uniti, successivamente rinnovato nel 2014, nel 2019 e nel 2024. Le due parti hanno portato avanti attivamente la cooperazione in materia di rimpatrio, facilitando la restituzione dei reperti culturali.