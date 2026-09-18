Opere d'arte e fossili tornano a casa: gli Stati Uniti restituiscono diversi reperti alla Cina

L’ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Xie Feng, ha affermato che la restituzione rappresenta il risultato di anni di stretta collaborazione tra le autorità cinesi e statunitensi competenti in materia di patrimonio culturale. Altri oggetti restituiti, tra cui statuette in ceramica, sculture in pietra e fossili, rivestono un notevole valore storico, culturale e scientifico. Xie ha dichiarato che la consegna costituisce sia un importante risultato della cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti tra Cina e Stati Uniti, sia una pietra miliare nella tutela del patrimonio culturale.