"che accompagni il sistema Italia nel futuro"

Opas Poste su Tim, Del Fante: "L'obiettivo è creare un grande campione nazionale"

Le dichiarazioni dell'ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante

di Giuseppe De Filippi
21 Lug 2026 - 15:54
01:59 
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