Per il tycoon "è uno stato fallito"

Onu, la delegazione di Cuba se ne va durante il discorso di Trump

Le parole del presidente Usa hanno spinto la delegazione cubana in aula ad alzarsi e ad allontanarsi dall'aula dell'assemblea generale.

22 Set 2026 - 17:32
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Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione "sta cercando un cambiamento fondamentale della situazione a Cuba", governata, a suo dire, da un "regime comunista" sottoposto a forti pressioni. "È uno Stato assolutamente fallito. Sta fallendo come mai prima d'ora e cadrà", ha detto Trump nel corso del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. "Il comunismo non arriverà mai negli Usa, ma la libertà arriverà a Cuba", ha aggiunto il presidente. La delegazione cubana ha lasciato la sala mentre Trump pronunciava queste dichiarazioni.

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