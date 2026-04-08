Ondata di raid israeliani su Beirut: palazzi distrutti, panico in strada

Scene apocalittiche a Beirut, colpita da Israele con circa 160 bombe in 10 minuti. Quello messo a segno dall'Idf è "il più vasto attacco" dall'inizio dell'offensiva in Libano: presi di mira più di 100 centri di comando e siti militari di Hezbollah. Secondo la Croce Rossa, gli attacchi israeliani hanno causato oltre 300 morti e feriti.



I bombardamenti hanno colpito non solo Beirut, ma anche la valle della Bekaa e il sud del Libano, in particolare "centri di intelligence" di Hezbollah, "infrastrutture legate ai loro sistemi di controllo del fuoco e a capacità navali" nonché altre strutture appartenenti alla "Forza al-Radwan e all'Unità aerea 127", considerate "unità d'élite" della milizia libanese.