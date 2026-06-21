I cittadini si ispirano al modello Parigi

Ondata di caldo in Europa, Berlino protesta contro il divieto di balneazione del fiume Sprea

Da anni i cittadini chiedono di depurarlo e creare delle spiagge cittadine

di Leonardo Mochi
21 Giu 2026 - 13:42
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Afa e temperature da record in arrivo su tutta Europa. La seconda ondata di calore del 2026 si preannuncia intensa e duratura e non risparmierà nessuna città. In Germania le temperature supereranno i 30 gradi. A Berlino la popolazione è in protesta per il divieto di balneazione, in vigore dal 1925, del fiume Sprea. Da anni i cittadini chiedono al comune di replicare quanto Parigi ha fatto con la Senna, depurandola e creando delle spiagge cittadine, ma l'amministrazione si difende parlando di pericoli per la salute. Soffrono anche gli animali dello zoo, rinfrescati con getti d'acqua e frutta di stagione.

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