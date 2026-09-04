Indagini in corso

Omicidio-suicidio sull'A1, le prime ricostruzioni della vicenda

Ancora da chiarire se Lorena fosse ancora viva quando l'ex ha deciso di buttarla dal cavalcavia

di Chiara Ottaviani
04 Set 2026 - 12:01
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