La sentenza

Omicidio Cristian Sebastiano, i genitori dei baby killer risarciranno la famiglia della vittima

A stabilirlo sono stati i giudici del Tribunale di Monza due anni dopo la sentenza penale che ha condannato i due giovani

04 Mag 2026 - 13:28
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