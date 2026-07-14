Omicidio Aurora Tila, parla la mamma: "Su quel balcone il ragazzo ha ucciso anche me"

"Su quel balcone il ragazzo ha ucciso anche me". Queste le parole di Morena Corbellini, mamma di Aurora Tila, la 13enne che nell'ottobre del 2024 perse la vita dopo essere stata spinta giù dal balcone di casa. La donna era presente nell'aula del tribunale per i minorenni di Bologna, dove lunedì 13 luglio l'ex fidanzato dalla figlia, dopo due anni di silenzi e negazioni, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazza gettandola dal balcone. "Sapevo dal primo giorno che era lui il colpevole. Non credo ci sia un vero pentimento, ma solo volontà di agevolare uno sconto di pena", ha aggiunto la madre della vittima. In primo grado il ragazzo era stato condannato a 17 anni di reclusione per omicidio volontario: la sentenza d'appello è attesa per settembre.