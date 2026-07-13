arrestato un 28enne britannico

Omicidio Ann Widdecombe, possibile movente terroristico

Per l'omicidio della 78enne è"stato arrestato un cittadino britannico di 28 anni."La polizia: possibile movente terroristico

di Leonardo Mochi
13 Lug 2026 - 19:11
01:15 
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