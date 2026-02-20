Speciale Il caso Epstein
A SANTA FE, NEL NEW MEXICO

Ombre sul ranch di Epstein: "Sepolte due ragazze"

Secondo l'ipotesi, potrebbero essere state "uccise dopo un rapporto violento". Indagini in corso

di Luca Pesante
20 Feb 2026 - 14:13
All'orrore senza fine dello scandalo Epstein, che ingoia volti noti delle due sponde dell'Atlantico - magnati, uomini di spettacolo, fino all'ex principe Andrea - si aggiunge un nuovo capitolo buio. Due donne, probabilmente uccise durante un rapporto violento, sarebbero state seppellite a poca distanza da Zorro Ranch, enorme tenuta del finanziere pedofilo, a 50 chilometri da Santa Fe, in New Mexico. Indagini in corso.

