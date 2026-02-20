Ombre sul ranch di Epstein: "Sepolte due ragazze"
Secondo l'ipotesi, potrebbero essere state "uccise dopo un rapporto violento". Indagini in corsodi Luca Pesante
All'orrore senza fine dello scandalo Epstein, che ingoia volti noti delle due sponde dell'Atlantico - magnati, uomini di spettacolo, fino all'ex principe Andrea - si aggiunge un nuovo capitolo buio. Due donne, probabilmente uccise durante un rapporto violento, sarebbero state seppellite a poca distanza da Zorro Ranch, enorme tenuta del finanziere pedofilo, a 50 chilometri da Santa Fe, in New Mexico. Indagini in corso.