Usa sequestrano cargo iraniano: prima gli spari poi i Marines si calano dagli elicotteri

Operazione militare statunitense nel Golfo dell'Oman, dove un cargo iraniano è stato intercettato e posto sotto controllo dopo aver ignorato ripetuti avvertimenti. Secondo fonti Usa, l'imbarcazione è stata fermata con un intervento mirato sulla propulsione, mentre i Marines hanno completato l’abbordaggio partendo da unità navali e aeree dispiegate nell’area. Il video è stato pubblicato su X dal Comando Centrale dell'Esercito degli Stati Uniti.