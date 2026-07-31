Oltre 60mila migranti a Ceuta, Sanchez: "Violazione della nostra integrità territoriale"

"La polizia ha provato a fermarci, ma grazie alla nostra determinazione siamo qua" racconta una dei circa 60mila migranti che in queste ore stanno assaltando Ceuta, l'exclave spagnola in territorio marocchino. Sono partiti da Fnideq, città di frontiera: all'orizzonte le coste dell'Europa. Molti di loro hanno deciso di sfondare le recinzioni che costellano le alture tra Spagna e Marocco, altri invece hanno circumnavigato il molo che separa i due Paesi: oltre 50 le persone morte annegate. "Una violazione della nostra integrità territoriale" ha detto il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez.