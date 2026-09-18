“Mid-Autumn Lantern Carnival”

Oltre 3mila lanterne illuminano Hong Kong per celebrare"la cultura gastronomica locale

Una delle installazioni più ammirate"dell'evento è la lanterna a forma di albero alta 8 metri proveniente da Nanchino

18 Set 2026 - 10:22
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