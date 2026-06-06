Oltre 130mila persone in strada a Madrid per dare il benvenuto al Papa

Sono circa 130mila le persone che hanno salutato oggi Leone XIV lungo il percorso compiuto a Madrid sulla papamobile tra il Palazzo Reale e la Nunziatura Apostolica, secondo i dati diffusi dalla prefettura. Il corteo ha attraversato Plaza de Espana e le vie Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta e Genova, tra ali di folla che hanno accompagnato il passaggio del pontefice con applausi e cori di 'Viva il Papa! e 'Estamos contigo!', siamo con te. Giunto a Plaza de Colon, Leone XIV è salito su un'auto chiusa per raggiungere la Nunziatura Apostolica sull'Avenida Pio XII. Durante il tragitto, Leone ha più volte impartito la benedizione ai fedeli.