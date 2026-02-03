Olimpiadi 2026, tiratori scelti della Polizia vegliano sui Giochi

La sicurezza prima di tutto: per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 la Polizia di Stato dispiega i tiratori scelti. Si tratta di uno dei reparti più specializzati delle forze dell’ordine italiane, messi in campo per proteggere cittadini, atleti e vip presenti ai Giochi invernali. Anche in questa occasione, la loro presenza è stata voluta per prevenire le minacce e garantire che la manifestazione si svolga in condizioni di massima sicurezza.