crisi umanitaria

Oleshky, la città dove si mangia zuppa d'erba per sopravvivere

Nella città ucraina sotto controllo russo mancano cibo e medicinali

di Luca Pesante
17 Ott 2026 - 12:58
01:30 
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