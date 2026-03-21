Olanda, il re Guglielmo Alessandro ha un secondo lavoro

Il briefing prima della partenza, i controlli pre-volo e poi il decollo. Procedure standard, che si eseguono prima di ogni volo, solo che ai comandi di questo aereo non c'è un pilota qualsiasi ma Guglielmo Alessandro, Re dei Paesi Bassi. Sua maestà per anni ha pilotato gli aeromobili della compagnia di bandiera Olandese Klm, mentre per gli ignari passeggeri ai comandi del velivolo c'era Meneer van Buren, pseudonimo usato per celare la vera identità e mantenere la riservatezza del pilota.