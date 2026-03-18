Oklahoma, vento oltre i 100 km/h: un tir si ribalta in autostrada

Un video registrato dal conducente di un mezzo che trovava sull'Interstate 40, nei pressi di Calumet, a ovest di Oklahoma City, ha ripreso l'esatto momento in cui un tir si è ribaltato a causa del vento. Le raffiche, oltre i 100 km/h, hanno provocato il ribaltamento dell'autoarticolato che è finito contro guardrail centrale per poi scivolare per diversi metri lungo il tratto autostradale.