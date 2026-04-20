Oklahoma, preside-eroe ferma un ex studente ed evita una sparatoria a scuola

Non si è lasciato spaventare dall'arma che il giovane davanti a sé aveva in mano, forse pensando più all'incolumità dei suoi studenti che alla propria: così Kirk Moore, preside della Pauls Valley High School, in Oklahoma, ha fermato un uomo prima che aprisse il fuoco in una scuola, evitando una tragedia. Un video di sorveglianza mostra il momento in cui il dirigente affronta e blocca un uomo armato all’ingresso dell'istituto: le immagini riprendono l’aggressore, un ex studente della scuola, mentre entra nell’atrio: prima che il preside-eroe riuscisse a saltargli addosso, il giovane - poi identificato come Victor Hawkins - è riuscito a sparargli contro un colpo, ferendolo alla gamba. Ma il proiettile non ha fermato Moore, che l'ha immobilizzato, permettendo a un membro dello staff, intervenuto subito dopo, di sottrargli l’arma. Il giovane, che sarebbe stato ossessionato dalla strage di Columbine del 20 aprile 1999 - quando due studenti uccisero 25 persone in una scuola -, è accusato di tentato omicidio e di altri reati legati all’uso e al possesso di arma da fuoco. Il preside, trasportato in ospedale, è stato successivamente dimesso. Dopo la vicenda, Moore è stato incoronato re del ballo di fine anno e acclamato dagli studenti per aver salvato loro la vita.