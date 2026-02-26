Ohio, incendio in un allevamento: muoiono seimila animali

Nelle ultime ore in Ohio, negli Stati Uniti, un incendio in un allevamento di suini ha ucciso circa 6.000 animali. Nessuno è rimasto ferito. Come dichiarato da un funzionario locale a seguito del rogo si è alzata una grande colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le fiamme hanno interessato in particolare due dei cinque edifici del complesso che si trova nella contea di Madison, a circa 40 chilometri a sud-ovest di Columbus. Il complesso interessato dall'incendio ospitava in totale circa 7.500 suini. I vigili del fuoco hanno lavorato in condizioni molto difficili anche a causa del forte vento presente nella zona. Sono state inoltre necessarie operazioni di trasporto dell'acqua a causa della limitata fornitura idrica. Alla fine ci sono volute cinque ore per domare le fiamme. Sono in corso indagini sulle cause che hanno provocato il rogo.