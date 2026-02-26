Ohio, incendio in un allevamento: muoiono seimila animali
I Vigili del fuoco hanno lavorato per cinque ore e alla fine sono riusciti a domare le fiamme. Nella struttura c'erano in totale circa 7500 suini
Nelle ultime ore in Ohio, negli Stati Uniti, un incendio in un allevamento di suini ha ucciso circa 6.000 animali. Nessuno è rimasto ferito. Come dichiarato da un funzionario locale a seguito del rogo si è alzata una grande colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Le fiamme hanno interessato in particolare due dei cinque edifici del complesso che si trova nella contea di Madison, a circa 40 chilometri a sud-ovest di Columbus. Il complesso interessato dall'incendio ospitava in totale circa 7.500 suini. I vigili del fuoco hanno lavorato in condizioni molto difficili anche a causa del forte vento presente nella zona. Sono state inoltre necessarie operazioni di trasporto dell'acqua a causa della limitata fornitura idrica. Alla fine ci sono volute cinque ore per domare le fiamme. Sono in corso indagini sulle cause che hanno provocato il rogo.