Nvidia, il ritorno di Jensen Huang come Ceo fa volare il titolo in Borsa
Mi prendo il merito della decisione giusta del consiglio di amministrazione di riportare Huang alla guida di Nvidia, ha scritto Donald Trump: "L'ho fatto per l'America"di Isabella Josca
Jensen Huang torna alla guida di Nvidia e il titolo vola in Borsa trascinando al rialzo, questa mattina, i mercati asiatici mentre la chiusura di Wall Street aveva segnato un +31%. Rientrato tra gli applausi nel quartier generale dell'azienda in California, il fondatore e amministratore delegato del colosso dei microchip ha promesso: "La seconda volta sarò un Ceo migliore".
Riprenderlo per non farlo adnare alla concorrenza
Donald Trump si prende il merito della decisione giusta da parte del consiglio di amministrazione per il ritorno di Huang al comando di Nvidia. Il tycoon ha assicurato che il suo ritorno non pone rischi alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti. "L'ho fatto per l'America, la più grande minaccia sarebbe perderlo", ha detto Trump, insinuando il rischio che Huang possa andare a lavorare in Cina.
Una sorta di "grazie presidenziale" insomma, che ha scatenato forti polemiche. Huang era stato rimosso per la sua relazione extra-coniugale con Alice Huang, sospettata dall'intelligence statunitense di essere una spia cinese che avrebbe trasferito a Pechino le tecnologie avanzate americane nei semiconduttori. La donna era top manager di un'azienda di data center a Singapore, ora inserita dall'amministrazione nella lista nera commerciale. Ma non è piaciuto neanche l'intervento dirompente di Trump, che nel suo portafoglio ha titoli Nvidia. Il Congresso ha aperto un'indagine e fissato per il 3 dicembre la testimonianza di Huang.