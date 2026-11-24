Una sorta di "grazie presidenziale" insomma, che ha scatenato forti polemiche. Huang era stato rimosso per la sua relazione extra-coniugale con Alice Huang, sospettata dall'intelligence statunitense di essere una spia cinese che avrebbe trasferito a Pechino le tecnologie avanzate americane nei semiconduttori. La donna era top manager di un'azienda di data center a Singapore, ora inserita dall'amministrazione nella lista nera commerciale. Ma non è piaciuto neanche l'intervento dirompente di Trump, che nel suo portafoglio ha titoli Nvidia. Il Congresso ha aperto un'indagine e fissato per il 3 dicembre la testimonianza di Huang.