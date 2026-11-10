E anche l'FBI apre un'indagine

Nvidia, il ceo Huang denunciato dagli azionisti dopo lo scandalo con la presunta spia

La causa è stata presentata cinque minuti dopo la chiusura della Borsa Usa, dove lunedì Nvidia ha mandato in fumo 190 miliardi

di Isabella Josca
10 Nov 2026 - 13:09
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Lo scandalo di amore e spionaggio che ha travolto Nvidia e il suo fondatore, finisce in tribunale. Un gruppo di azionisti ha fatto causa all'ad Jensen Huang e al colosso dei microchip per l'intelligenza artificiale, accusati di frode per aver nascosto agli investitori i rischi commerciali legati alla relazione tra Huang e la presunta spia cinese Alice Huang, sospettata dai servizi segreti americani di lavorare per Pechino.

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