Nvidia, il ceo Huang denunciato dagli azionisti dopo lo scandalo con la presunta spia

Lo scandalo di amore e spionaggio che ha travolto Nvidia e il suo fondatore, finisce in tribunale. Un gruppo di azionisti ha fatto causa all'ad Jensen Huang e al colosso dei microchip per l'intelligenza artificiale, accusati di frode per aver nascosto agli investitori i rischi commerciali legati alla relazione tra Huang e la presunta spia cinese Alice Huang, sospettata dai servizi segreti americani di lavorare per Pechino.