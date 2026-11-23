Jensen Huang torna al vertice di Nvidia e X si scatena. Nei meme il fondatore riemerge da una bara bianca e si mette a ballare, segna un canestro ed esulta da campione, oppure irrompe danzando nello spogliatoio della squadra del North Carolina. In un altro video, ispirato all'iconico personaggio di Undertaker della WWE, afferra per il collo Alice Huang, la donna cinese al centro del caso che aveva portato alle sue annunciate dimissioni, poi respinte dal consiglio. Il ritorno alla guida della società è immediato: dopo l'annuncio, i titoli Nvidia volano del 24% nelle contrattazioni che precedono l'apertura di Wall Street.